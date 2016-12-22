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Эксперт рассказал о не ремонтировавшемся в течение многих лет Су-27
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Эксперт рассказал о не ремонтировавшемся в течение многих лет Су-27
Общество, 11:21
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Эксперт рассказал о не ремонтировавшемся в течение многих лет Су-27

Разбившийся на Украине самолет Су-27 в течение многих лет не ремонтировался, заявил РБК издатель журнала «Экспорт вооружений», эксперт по авиации Руслан Пухов.

Су-27УБ (заводской номер 963104240) был построен в январе 1991 года. Пухов отметил, что, по данным ресурса forums.airforce.ru, самолет достался Украине в составе 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР на аэродроме Саки в Крыму. В 1992 году Су-27 передали в состав перешедшего под украинский контроль 831-го гвардейского истребительного авиационного полка (нынешняя 831-я бригада тактической авиации) в Миргород.

«В 2009 году был поставлен там на хранение из-за истечения ресурса, однако летом 2014 года расконсервирован и вновь введен в строй 831-й бригады. Самолет не проходил ремонта, и лишь получил в 2014 году новую украинскую камуфляжную окраску в ТЭЧ 831-й бригады», — пояснил Пухов.

Видео: Владимир Филатов / YouTube

Самолет Су-27, принимавший участие в учениях «Чистое небо — 2018», потерпел крушение в Житомирской области 16 октября. В результате ЧП погибли находившиеся на борту два пилота. Позднее украинский Генштаб заявил, что командиром экипажа разбившегося самолета был полковник Иван Петренко. Вторым пилотом был американский военный, его имя не уточнялось. 

Глава Воздушного командования «Восток» Олег Струцинский утверждал, что Су-27 перед вылетом был проверен, истребитель ​с технической неисправностью не мог быть допущен до полета.

Теги: Су-27 , Самолет , военный эксперт
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