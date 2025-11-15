 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания

США возобновят испытания, поскольку их «проводят другие люди», сказал Трамп, добавив, что Россия и США вскоре догонят его страну по ядерному арсеналу. Он вновь заявил о желании обсудить денуклеаризацию с Москвой и Пекином
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One подтвердил намерение провести ядерные испытания, поскольку «их проводят другие люди».

На вопрос о том, как скоро это произойдет, Трамп ответил: «Очень скоро». Он не стал уточнять, будет ли осуществлен взрыв ядерной боеголовки.

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — продолжил президент, заявив, что не хотел проводить реновацию в этой отрасли, но у него «не было выбора» из-за других стран. Трамп считает, что в ближайшие четыре-пять лет Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу.

По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты.

Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США — 4309 и 3700 в военных запасах соответственно. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок, он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания
Политика
Дональд Трамп

«Что я хотел бы, так это денуклеаризации», — указал он, добавив, что имеет в виду встречу с участием России, США и Китая для обсуждения ядерного разоружения.

По данным CNN, высокопоставленные американские чиновники в области энергетики попытаются убедить представителей Белого дома и Совета нацбезопасности не возобновлять испытания ядерного оружия. Поручение Пентагону начать их Трамп отдал в конце октября «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами». До этого власти России сообщили об испытаниях ракет «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Их провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивала Москва.

В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».

Немедленно начать подготовку к полномасштабным испытаниям из-за действий властей США  которые «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании стратегических наступательных вооружений, предложил министр обороны Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин заявил, что Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их. Он поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам оценить целесообразность проведения испытаний.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп ядерное оружие ядерные испытания США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Гросси ответил на слова Трампа данными об отсутствии ядерных испытаний
Политика
Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом
Политика
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда Политика, 04:30
Трамп заявил о своем безразличии к публикации документов по делу Эпштейна Политика, 03:58
В Вологде и Череповце сняли все вывески магазинов «Красное & Белое» Общество, 03:40
Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания Политика, 03:36
Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:07
Конгресс США оценил возможность конфискации активов России на $2,5 млрд Политика, 03:02
Семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии Общество, 02:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bild узнал, когда в ФРГ вступят в силу сниженные пособия для украинцев Политика, 02:34
Итальянская газета выпустила интервью Лаврова после отказа Corriere Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Москвичам рассказали, когда наступят первые осенние заморозки Общество, 02:10
Трамп снизил пошлины на говядину, кофе и бананы Экономика, 01:54
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам Политика, 01:50
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты Политика, 01:23