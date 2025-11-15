Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания

США возобновят испытания, поскольку их «проводят другие люди», сказал Трамп, добавив, что Россия и США вскоре догонят его страну по ядерному арсеналу. Он вновь заявил о желании обсудить денуклеаризацию с Москвой и Пекином

Дональд Трамп (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One подтвердил намерение провести ядерные испытания, поскольку «их проводят другие люди».

На вопрос о том, как скоро это произойдет, Трамп ответил: «Очень скоро». Он не стал уточнять, будет ли осуществлен взрыв ядерной боеголовки.

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — продолжил президент, заявив, что не хотел проводить реновацию в этой отрасли, но у него «не было выбора» из-за других стран. Трамп считает, что в ближайшие четыре-пять лет Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу.

По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты. Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США — 4309 и 3700 в военных запасах соответственно. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок, он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

«Что я хотел бы, так это денуклеаризации», — указал он, добавив, что имеет в виду встречу с участием России, США и Китая для обсуждения ядерного разоружения.

По данным CNN, высокопоставленные американские чиновники в области энергетики попытаются убедить представителей Белого дома и Совета нацбезопасности не возобновлять испытания ядерного оружия. Поручение Пентагону начать их Трамп отдал в конце октября «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами». До этого власти России сообщили об испытаниях ракет «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Их провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивала Москва.

В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».

Немедленно начать подготовку к полномасштабным испытаниям из-за действий властей США которые «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании стратегических наступательных вооружений, предложил министр обороны Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин заявил, что Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их. Он поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам оценить целесообразность проведения испытаний.