В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания

Трамп в октябре приказал возобновить ядерные испытания. Высокопоставленные чиновники в области ядерной энергетики приведут Белому дому доводы отказаться от этих планов

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Министр энергетики США Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и должностные лица из Национальных лабораторий США встретятся с представителями Белого дома и Совета нацбезопасности, чтобы убедить не возобновлять испытания ядерного оружия, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их мнению, проведение ядерных взрывов будет нецелесообразным.

Президент США Дональд Трамп в октябре поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «из-за программ испытаний, проводимых другими странами», об этом политик рассказал в Truth Social. Однако NNSA, которое занимается созданием и испытанием бомб и поддержанием ядерного арсенала, подчиняется Минэнерго, а не Пентагону.

В Белом доме на условиях анонимности сообщили телеканалу, что Трамп отдал поручение «испытывать наше ядерное оружие на равной основе». «Ничто не было исключено из рассмотрения, все полномочия по принятию решений принадлежат президенту», — добавили там.

Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие страны — участницы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут ядерные испытания, заявил российский президент Владимир Путин. Он поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.

Министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний. По его мнению, действия Вашингтона «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании США стратегических наступательных вооружений. «Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение [подготовки] в сжатые сроки», — сказал он.

Материал дополняется.