Больше 30 регионов России ограничили аборты. Инфографика

В Смоленской области планируют запретить делать аборты в частных клиниках. В каких регионах уже ограничили искусственное прерывание беременности — в инфографике РБК

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Смоленской области планируют запретить проведение абортов в частных клиниках, сообщил глава региона Василий Анохин 14 ноября. Ранее с аналогичными предложениями выступили власти Вологодской и Калининградской областей.

Такую меру предлагали принять и на федеральном уровне. Заксобрание Нижегородской области в декабре 2023 года внесло в Госдуму законопроект, предлагающий запретить проводить процедуру в частных клиниках по всей России. Авторы инициативы заявили, что такие изменения помогут увеличить рождаемость в стране. Но в декабре 2024 года в нижней палате предложили отозвать законопроект. На уровне регионов такие законы тоже пока не приняты.

К ноябрю 2025 года частные клиники 14 российских регионов добровольно сдали лицензии на проведение абортов. Общее число таких частных клиник в России составляет уже 752, сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Согласно заявлением властей, в Татарстане и Калининградской области часть частных клиник отказались от проведения абортов.

Штрафы за склонение к абортам

Меры на региональном уровне начали принимать еще в августе 2023 года — в Мордовии вступил в силу закон, запрещающий «склонение к искусственному прерыванию беременности». Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». Информирование о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности к таким действиям не относится.

Некоторые субъекты последовали этому примеру. По подсчетам РБК, в ноября 2025 года штрафы за склонение к абортам введены в 23 регионах, в Кузбассе закон уже принят, но вступит в силу в 2026 году, власти еще пяти регионов рассматривают аналогичные законопроекты.

За нарушение региональных законов предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для должностных и юридических лиц значительно выше и различаются от региона к региону. Максимальный штраф для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. — действует в Крыму.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал принять закон о запрете склонения к аборту на федеральном уровне. Он уверен, что это особенно актуально в условиях демографического кризиса.

Проблема абортов остро стоит в России, решить ее можно двумя способами — путем запрета продажи препаратов для прерывания беременности или усилением поддержки семей, заявил Владимир Путин в ноябре 2023 года. Позднее он назвал улучшение демографической ситуации национальным приоритетом.