Власти Вологодской области обсудят возможность полного запрета на аборты

Власти Вологодской области обсудят с представителями частных клиник возможность полного запрета абортов в регионе, сообщил губернатор Георгий Филимонов во время оперативного совещания правительства области.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — сказал он (цитата по ТАСС).

Филимонов уточнил, что заседание пройдет во второй половине февраля.

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

В Вологодской области с декабря 2023 года склонение к аборту запрещено на законодательном уровне. Подобные запреты введены и в других регионах: республиках Мордовии и Коми, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях.

В нескольких регионах России местные власти добились прекращения абортов в частных клиниках, при этом большинство россиян (67%) не поддерживают запрет абортов в стране, следует из результатов опроса Russian Field, проведенного в декабре 2023 года. С необходимостью запретить аборты тогда согласились лишь 25% граждан.