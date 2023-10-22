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Палестино-израильский конфликт ,  
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Пентагон передаст 155 мм снаряды из своих запасов Израилю вместо Украины

NYT: Пентагон передаст десятки тысяч 155 мм снарядов Израилю вместо Украины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Речь идет о боеприпасах, хранящихся на американском складе в Израиле. Первоначально они предназначались для Украины
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных США Украине, будут перенаправлены в Израиль, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона. Речь идет о боеприпасах, хранящихся на американском складе в Израиле.

Заместитель пресс-секретаря американского Минобороны Сабрина Сингх ранее пообещала «постоянный поток оружия», которое будет направляться в Израиль. Некоторые из этих поставок могут включать в себя те же типы артиллерийских снарядов и бомб, которые поступают на Украину. Однако по большей части боевые действия, которые ведут Украина и Израиль, как и возможности и потребности этих стран, различаются, указывают действующие и бывшие представители национальной безопасности и конгресса США.

«Между тем, что мы собираемся дать Израилю, и тем, что мы даем Украине, будет очень мало совпадений», — отметил бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.

С учетом того, что запасы 155-миллиметровых снарядов и других вооружений уже истощились, а производители стараются изо всех сил удовлетворить потребности, нужно будет идти на компромиссы в снабжении обеих стран, считает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Кансиан.

Наибольшим спросом будут пользоваться 155-миллиметровые снаряды. США отправили на Украину более 2 млн таких снарядов с начала военных действий, а Европа — еще сотни тысяч. Однако военные запасы западных стран почти достигли «дна бочки», указывал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. В январе в Пентагоне заявляли, что собираются воспользоваться своими запасами 155-миллиметровых снарядов из Израиля и отправить их на Украину. Около половины снарядов, хранящихся на складе в Израиле, было вывезено еще зимой. Пентагон теперь планирует перенаправить по крайней мере часть боеприпасов израильским военным, сообщили в Минобороны США. Представитель ведомства майор Чарли Дитц отказался обсуждать детали передачи снарядов, но заявил, что главным приоритетом для Соединенных Штатов является «обеспечение Израиля ресурсами, которые ему сейчас необходимы».

Другой представитель Пентагона считает, что Израиль и Украина могут получить разные варианты боеприпасов. Так, США могут предоставить Израилю высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных районах сектора Газа, в то время как на Украину — оставлять кассетные боеприпасы, предположил собеседник издания.

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На этой неделе портал Axios со ссылкой на трех израильских чиновников писал, что Пентагон планирует передать Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые предназначались для Украины.

Президент США Джо Байден запросил у конгресса $105 млрд, в том числе для помощи Украине и Израилю. На нужды Украины он попросил выделить $61,4 млрд, а для Израиля — $14,3 млрд.

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Теги
Елена Чернышова
Пентагон Украина Израиль поставки оружия
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