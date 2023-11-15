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Война санкций ,  
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Еврокомиссар призвала Венгрию отказаться от энергоносителей из России

Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от энергоносителей из России
Сюжет
Война санкций
ЕС призвал Венгрию диверсифицировать поставки по причине зависимости энергетики от импорта из России, на него приходится 85% потребления газа в стране. Будапешт отмечал, что это долгий процесс, в котором Евросоюз не помогает
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрии следует прекратить закупать российские энергоносители, власти республики в курсе, что это дает возможность «манипулировать своим рынком», заявила комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон, пишет Politico.

«Не [в] их интересах сохранять эту зависимость», — добавила Симсон, призвав Будапешт и других импортеров российских энергоресурсов подготовить план диверсификации.

Она выразила сожаление продолжением строительства в Венгрии АЭС «Пакш-2», которая будет полагаться на ядерное топливо из России.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В октябре Газпром объявил о дополнительных поставках в Венгрию, которые составили в это году 1,3 млрд куб. м. «И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период», — рассказал глава компании Алексей Миллер.

МИД Венгрии признавал, что от поставок из России зависит энергобезопасность республики — 85% потребления газа приходится на российский экспорт. «Это количество невозможно восполнить в разумные сроки, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места», — указывал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер. Он вместе с тем отметил, что Будапешт работает над диверсификацией поставок и заключил соглашения с Азербайджаном, рассматриваются условия договоров с Катаром и Турцией.

Ведомство выдвигало претензии к руководству ЕС, указывая, что то оказывает давления по вопросу отказа от российских энергоносителей, но не оказывает поддержки. «Мы говорим: хорошо, мы готовы к диверсификации, но нам нужны новые маршруты поставок, помогите нам, пожалуйста. А они говорят: нет, газ — это не современно, не устойчиво и надо искать зеленые решения», — пояснял министр Петер Сийярто.

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В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м российского газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идет по «Турецкому потоку», а затем через Сербию.

Российская сторона считает западные санкции нелегитимными, неэффективными и требует и требует их отменить.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Евросоюз энергетика Пакш
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