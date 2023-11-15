ЕС призвал Венгрию диверсифицировать поставки по причине зависимости энергетики от импорта из России, на него приходится 85% потребления газа в стране. Будапешт отмечал, что это долгий процесс, в котором Евросоюз не помогает

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Венгрии следует прекратить закупать российские энергоносители, власти республики в курсе, что это дает возможность «манипулировать своим рынком», заявила комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон, пишет Politico.

«Не [в] их интересах сохранять эту зависимость», — добавила Симсон, призвав Будапешт и других импортеров российских энергоресурсов подготовить план диверсификации.

Она выразила сожаление продолжением строительства в Венгрии АЭС «Пакш-2», которая будет полагаться на ядерное топливо из России.

В октябре Газпром объявил о дополнительных поставках в Венгрию, которые составили в это году 1,3 млрд куб. м. «И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период», — рассказал глава компании Алексей Миллер.

МИД Венгрии признавал, что от поставок из России зависит энергобезопасность республики — 85% потребления газа приходится на российский экспорт. «Это количество невозможно восполнить в разумные сроки, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места», — указывал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер. Он вместе с тем отметил, что Будапешт работает над диверсификацией поставок и заключил соглашения с Азербайджаном, рассматриваются условия договоров с Катаром и Турцией.

Ведомство выдвигало претензии к руководству ЕС, указывая, что то оказывает давления по вопросу отказа от российских энергоносителей, но не оказывает поддержки. «Мы говорим: хорошо, мы готовы к диверсификации, но нам нужны новые маршруты поставок, помогите нам, пожалуйста. А они говорят: нет, газ — это не современно, не устойчиво и надо искать зеленые решения», — пояснял министр Петер Сийярто.

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м российского газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идет по «Турецкому потоку», а затем через Сербию.

Российская сторона считает западные санкции нелегитимными, неэффективными и требует и требует их отменить.