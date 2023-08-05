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Война санкций ,  
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В МИД Венгрии заявили, что страна не может отказаться от газа из России

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер заявил, что страна не может отказаться от газа из России
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Война санкций
Российский газ обеспечивает 85% годового потребления Венгрией. Хотя она и смогла частично диверсифицировать поставки, такой большой объем заместить сложно, поэтому страна не может отказаться от газа из России, признают в Будапеште
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Россия почти полностью обеспечивает потребности Венгрии в газе, от него зависит энергобезопасность страны, написал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Это количество невозможно восполнить в разумные сроки, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места», — указал Менцер. Так он ответил на заявления левой оппозиции о том, что Венгрии необходимо отказаться от российского газа.

Например, с такими призывами выступал политик Оливио Кочиш-Кейк. Он связывал необходимость отказаться от газа из России с тем, что от его продажи она получает средства на ведение боевых действий.

Менцер также ответил на заявления о дороговизне российского газа. По его словам, цена на энергоресурсы выросла в связи в конфликтом на Украине и «вредными» западными санкциями, для их снижения нужно выступать за мир и против ограничений, «как это делает [действующее] правительство [Виктора] Орбана».

Госсекретарь, кроме того, заявил, что Венгрия добилась диверсификации поставок газа, в отличие от предыдущих левых правительств. По словам Менцера, теперь у нее есть договоренности также и с Азербайджаном, рассматриваются возможности поставок из Турции и Катара.

Премьер-министр Венгрии Орбан в июле называл ошибкой попытки отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. Он отмечал, что стоимость энергоносителей для Европы выросла в два раза, хотя в других регионах цены остались прежними. При этом российские нефть и газ из-за отказа от них ЕС без покупателей не останутся. В итоге, по мнению Орбана, сильнейшие экономики европейских стран к 2030 году могут вылететь из десятки крупнейших экономик мира.

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