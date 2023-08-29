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Война санкций ,  
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Глава МИД Венгрии заявил об отказе ЕС помочь с газовой инфраструктурой

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС отказывается помочь с расширением газовой инфраструктуры
Сюжет
Война санкций
По словам Сийярто, ЕС оказывает давление на страны юго-восточной Европы, чтобы они отказались от российского газа, но вместе с тем отказывается помогать в диверсификации поставок топлива
Фото: Omer Taha Cetin / Anadolu Agency / Getty Images
Фото: Omer Taha Cetin / Anadolu Agency / Getty Images

Евросоюз оказывает давление на семь стран юго-восточной Европы с тем, чтобы они отказались от поставок российского газа, но вместе с тем отказывается помогать в диверсификации импорта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу TRT World, отрывок из которого опубликован на странице дипломата в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Евросоюз давит на нас, чтобы мы покупали газ не у России, а покупали в другом месте. Мы говорим: хорошо, мы готовы к диверсификации, но нам нужны новые маршруты поставок, помогите нам, пожалуйста. А они говорят: нет, газ — это не современно, не устойчиво и надо искать зеленые решения», — сказал Сийярто, предположив, что альтернативные источники смогут заменить газ только через 10-20 лет.

В связи с тем, что ЕС «закрывает глаза» и не помогает с диверсификацией газовой инфраструктуры, Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Сербия, Словакия и Турция «провели серию переговоров, посвященных тому, как можно увеличить мощности в регионе, чтобы система была способна к доставке больших объемов газа из Турции, Азербайджана и Катара через юго-восточную Европу в центральную Европу», рассказал венгерский министр.

Сейчас Венгрия получает около 80% своего природного газа из России, писало Associated Press. В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м российского газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию, отмечало издание Orosz Hirek.

Сийярто заявлял, что Венгрия не останется без российского газа даже при остановке транзита через Украину (контракт Москвы с Киевом истекает в конце 2024-го): топливо в страну сможет поставлять Сербия. Также 21 августа Будапешт договорился с Баку о покупке 100 млн куб м газа, а впоследствии объем азербайджанского газа, поступающего в Венгрию, вырастет примерно до 1 млрд куб. м.

Кроме того, Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 млн куб. м газа весной-летом 2024 года. Турция задействует при этом трубопровод «Турецкий поток». В августе Сийярто заявил, что Будапешт заключил политическое соглашение с Дохой о поставках сжиженного природного газа из Катара в Венгрию с 2027 года, компании двух стран обсуждают график, объемы и маршруты поставок.

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Сийярто допускал, что Венгрия может перенаправить все поставки российского газа на «Турецкий поток». 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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