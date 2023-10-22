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Миллер назвал объем дополнительных поставок газа в Венгрию

Миллер: «Газпром» дополнительно поставил 1,3 млрд куб. м газа в Венгрию
«Газпром» также поставляет дополнительные объемы газа в Китай. По словам главы компании, в этом году страна может получить дополнительные 600 млн куб. м
«Газпром» GAZP ₽171,39 +0,59% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Объем дополнительных поставок газа в Венгрию в этом году уже составил 1,3 млрд куб. м, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

«И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период», — отметил глава «Газпрома».

Кроме того, в 2023-м объем дополнительных поставок в Китай может составить 600 млн куб. м. «Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 млн куб. м газа», — сказал он (цитата по ТАСС).

В октябре Миллер заявил, что в ближайшее время поставки трубопроводного газа в Китай выйдут на уровень экспорта в Западную Европу, который был ранее. В начале года он анонсировал, что объем трубопроводных поставок в эту страну составит около 100 млрд куб. м за счет двух перспективных маршрутов: с Дальнего Востока и через Монголию («Сила Сибири-2»). О начале проектирования «Силы Сибири-2» Миллер сообщал в сентябре 2020 года. В марте президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода.

С 2019 года Россия транспортирует газ потребителям на российском Дальнем Востоке и в Китай по трубопроводу «Сила Сибири-1» — с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии. «Газпром» и китайская нефтегазовая компания CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставке газа сроком на 30 лет. В январе Новак сообщал, что Россия по итогам 2022 года экспортировала по «Силе Сибири-1» 15,5 млрд куб. м. В марте он говорил, что в 2023 году объем поставок составит 22 млрд куб. м.

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Теги
Елена Чернышова
Китай Газпром газ Алексей Миллер
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