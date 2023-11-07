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Китай приобрел глобальную сеть портов «не только для торговли»

WP: Китай купил глобальную сеть портов не только для торговых целей
Китайские компании получили контроль над десятками портов, аналитики и чиновники США подозревают, что интересы Пекина не только торговые, но и военные. Часть экспертов при этом указывает, что Китаю далеко до числа военных баз США
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Китай за десять лет удвоил число принадлежащих ему портов — с 44 до 105 в более чем 50 странах мира, расположенных на всех континентах и океанах, многие из них находятся вдоль наиболее стратегически важных морских путях мира. Об этом пишет Washington Post.

Бóльшая часть инвестиций сделана компаниями, принадлежащих правительству Китая, что фактически делает государство крупнейшим оператором портов, лежащих в центре глобальных цепочек поставок.

Завяленная цель является коммерческой — расширить и упростить доступ к мировым рынкам, однако опрошенные изданием аналитики предупредили о военном значении подобной экспансии. Порты позволяют заходить военным кораблям Китая, а к порту в Джибути, пристроена военная база.

Наращивание морской силы отмечают и источники среди чиновников США, расширение сети портов «выходит за рамки чисто коммерческих соображений», считают они. Многие из портов расположены в стратегически важных точках с интенсивным морских движением — как в Красном море и Персидском заливе. По сведениям американской разведки, Китай возобновил усилия по возведению военных объектов в эмиратском порту Халифа, в 80 км от крупной базы США.

Китай контролирует или является крупным инвестором в более чем 20 портах Европы, многие из них служат жизненно важными логистическими и перевалочными пунктами для НАТО и флота США, пишет газета. «Это серьезная проблема национальной и экономической безопасности», — сказал Майкл Вессель, член Американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности.

Собеседники WP указывают, что еще 20 лет назад китайские военные корабли не находились в Индийском океане, а сейчас там постоянно дислоцированы от шести до восьми кораблей. Через этот океан проходит 80% торговли Китая, в том числе — почти вся нефть.

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При этом США по-прежнему остаются крупнейшей военной державой в мире с примерно 750 зарубежными базами, а Китаю, у которого пока только одна, еще далеко до паритета с военно-морской мощью Вашингтона, заявил аналитик RAND Стивен Уоттс. Он считает опасения в отношении портовой экспансии преувеличенными, так как уверен: «Китай был бы легко побежден на этих небольших аванпостах, если бы дело дошло до стрельбы».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Шелковый путь порты Персидский залив Красное море Джибути Суэцкий канал RAND
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