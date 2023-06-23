Эксперты назвали узкие места экономического сотрудничества России и КНР

Экономическое взаимодействие России и Китая значительно усилилось после начала военных действий на Украине, говорится в совместном докладе экспертов двух стран. Однако сторонам необходимо решить ряд проблем для его развития

Фото: Zhao Zishuo / XinHua / Global Look Press

Украинский конфликт и обострение противоречий между Россией и «глобальным Западом» во главе с США оказали определяющее влияние на развитие российско-китайских отношений практически во всех сферах. Его можно назвать позитивным, указывают авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2023» (есть в распоряжении РБК), подготовленного Российским советом по международным делам, Институтом Китая и современной Азии РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета в Шанхае.

Узкие места экономического сотрудничества

В докладе, охватывающем период со второго квартала 2022 года по первый квартал 2023-го, эксперты анализируют развитие экономических связей России и КНР и отмечают, что именно им пришлось испытать наиболее серьезные вызовы. Введенные против России санкции привели к переоценке рисков двустороннего финансового и торгово-экономического сотрудничества. «Весной 2022 года многие аналитики полагали, что развитие торговли и инвестиционного сотрудничества между двумя странами остановилось, а китайские власти и бизнес не решаются вступать в долгосрочные инвестиционные или торговые контракты, опасаясь вторичных санкций», — напоминают эксперты. Тем не менее с осени 2022 года «китайские промышленные товары и комплектующие стали занимать многочисленные ниши на российском рынке, освободившиеся в результате ухода западных компаний». «Можно констатировать, что российско-китайские отношения полностью выдержали все испытания этого непростого года. Более того, в 2023 год они вошли окрепшими, демонстрируя динамику развития, не имеющую аналогов в новейшей истории», — говорится в документе.

Согласно приведенным в докладе данным, в 2022 году торговый оборот между Россией и КНР составил $190,27 млрд, увеличившись на 29,3% по сравнению с 2021-м. За счет роста поставок энергоресурсов, составивших 75% в общем номенклатурном перечне, экспорт России в Китай достиг $114,15 млрд, а КНР в Россию — $76,12 млрд, что больше аналогичных показателей за 2021 год на 43,4 и 12,8% соответственно. Объем экспорта России в КНР превысил китайский импорт в полтора раза. По данным китайской статистики, доля России во внешней торговле страны увеличилась на 0,9%: с 2,4% в 2021 году до 3,3% в 2022 году.

Хотя торговля между Россией и Китаем демонстрирует рекордные объемы, нельзя игнорировать узкие места и барьеры, препятствующие эффективному развитию двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты. Они называют четыре препятствия, главным из которых является резкое увеличение торгового дефицита КНР. Если в 2018–2021 годах, по данным Главного таможенного управления Китая, ежегодный дефицит торгового баланса с Россией держался на уровне $11–12 млрд, то в 2022 году он вырос до $38 млрд, или 20% от общего объема двусторонней торговли ($190,2 млрд). Такой резкий скачок негативно сказывается на качестве торговли и ее развитии. Второе препятствие — увеличение количества торговых барьеров со стороны Москвы, связанное с противодействием санкциям и защитой интересов национальных производителей, в том числе увеличение экспортных пошлин и ограничение экспорта. «В-третьих, в ответ на американские и европейские финансовые санкции российское правительство перешло к новому порядку расчетов в рублях, и эти меры затронули интересы китайских компаний, работающих в России. Некоторые предприятия не могут выполнять свои обязательства по кредитам в банках стран ЕС, кроме того, китайские компании, которые инвестировали в Россию через третьи страны, не могут получать прибыль от своих инвестиций, поскольку ряд таких стран находится в российском списке недружественных государств», — говорится в докладе. Четвертой проблемой эксперты называют логистические трудности.

Риски дальнейшего развития двусторонней торговли

Говоря о дальнейшем развитии российско-китайских экономических связей, авторы выделяют три фактора, которые могут оказать на них влияние: негативные тренды в мировой экономике и возможные проблемы российской экономики, что может повлиять на внутренний спрос; непредсказуемость цен на энергоносители и возможные вторичные санкции США и ЕС. Для содействия развитию экономического партнерства эксперты предлагают усилить координацию между ведомствами двух стран. «Перспективные области сотрудничества включают минимизацию негативных последствий западных санкций, активизацию усилий по предупреждению комплаенс-рисков и защите интересов российских и китайских предприятий в условиях внешнеэкономических ограничений, сокращение институциональных барьеров для расчетов в национальных валютах и устранение торговых барьеров», — пишут они.

Также авторы доклада указывают на необходимость создать инфраструктуру для проведения транзакций в обход системы SWIFT и разработки стратегии преодоления диспропорций в торговле. «В условиях углубления сотрудничества высокотехнологичные категории товаров превалируют в китайском экспорте, в то время как российский экспорт представлен преимущественно сельскохозяйственной продукцией и энергоресурсами, что в среднесрочной перспективе снижает выгоды от сотрудничества для китайской стороны», — поясняют они.

«Российско-китайская торговля относительно сбалансирована. У нас бывают годы, когда есть небольшой перекос в нашу сторону, а бывает, когда в их пользу. Диспропорция связана со структурой российского экспорта в Китай, но эти же проблемы характерны для российского экспорта в остальной мир (преобладание энергоносителей). Структуру можно улучшить за счет удельного веса сельхозпродукции и прочей неэнергетической продукции и работая над дальнейшим открытием китайского рынка для экспорта промышленной продукции из России», — прокомментировал РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он добавил, что несмотря на то, что Россия и Китай увеличили долю нацвалют во взаиморасчетах до 70%, китайские банки по-прежнему боятся попасть под вторичные санкции США и для них характерен overcompliance, когда они отказывают в открытии счетов всем российским компаниям, а не только тем, которые находятся в санкционных списках. «Это нужно преодолевать, нужно выстраивать независимую от Запада инфраструктуру. Решаются проблемы расчетов между крупными компаниями, но для среднего бизнеса сохраняются большие проблемы», — пояснил эксперт.

Кашин отметил также, что межведомственный диалог между Россией и Китаем развит, контакты установлены между всеми основными ведомствами, в том числе экономическими, и действует механизм из пяти межправительственных комиссий. «Механизмов много. Есть вопрос, насколько они скоординированы между собой и всегда ли удается наладить хороший обмен информацией», — констатировал он. В целом, по мнению эксперта, Москве и Пекину прежде всего необходимо работать над открытием рынков. Ключевым ограничителем в торгово-экономическом сотрудничестве он считает недостаточность российской инфраструктуры на восточном направлении. «Железнодорожная сеть перегружена экспортными грузами в Китай, не все грузоотправители могут отправить свои грузы. Есть дефицит мощностей морского транспорта из-за введенных санкций, не хватает трубопроводной инфраструктуры. Это масштабные проблемы, но существует еще проблема недостаточного количества и недостаточной оснащенности пунктов пропуска, что влияет на поток грузов, которые можно доставить автомобильным транспортом», — резюмировал Кашин.