Гладков: несколько сел в Белгородской области попали под минометный обстрел

Белгородский губернатор сообщил об обстреле сел на границе с Украиной

В результате минометного обстрела сел в Грайворонском городском округе (расположен у границы с Сумской и Харьковской областями Украины) повреждены несколько частных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшино продолжается подомовой обход территории. Главы поселений на месте вместе с оперативными группами», — написал губернатор. По его словам, пострадавших нет.

Утром губернатор сообщил об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Тогда также никто не пострадал.

С начала военных действий на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

19 октября президент Владимир Путин ввел в Белгородской области средний уровень реагирования. Он позволяет властям при необходимости вводить усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, особый режим работы транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, а также временное отселение жителей в безопасные районы. Власти региона получают полномочия для проведения мероприятий по гражданской и территориальной обороне.