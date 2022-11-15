Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка в Шебекино

Фото: Vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения», — написал он.

Гладков добавил, что подача электроэнергии в поселке восстановлена после предыдущего обстрела, который произошел 14 ноября. Тогда были повреждены системы электро- и газоснабжения. Восстанавливать газоснабжение еще не начали, это смогут сделать только после разминирования, оперативные бригады уже работают на месте, сообщил губернатор.

С начала военных действий на Украине Белгородская область, в том числе Шебекино, неоднократно подвергалась обстрелам. 22 октября при обстреле города погибли два человека, более десяти получили ранения, без света остались почти 15 тыс. человек, пострадало три торговых центра. 12 ноября под обстрел попало несколько сел, один снаряд попал в газовый распределитель.

Шебекино — административный центр Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины.