FT узнала, что в коммюнике страны G20 отвергнут «эпоху войн»

Большинство членов G20 осудили действия России на Украине, однако «были другие взгляды и различные оценки ситуации», говорится в проекте коммюнике, пишет издание. Страны указали на экономические последствия из-за боевых действий

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В проекте совместного заявления на саммите G20 говорится о «решительном осуждении» действий России на Украине со стороны большинства стран группы, пишет The Financial Times.

Страны укажут, что боевые действия на Украине «приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике», из-за чего растет инфляция, нарушаются цепочки поставок, усиливаются продовольственная и энергетическая незащищенность, растут риски для финансовой стабильности.

«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн», — сказано в документе.

Члены делегаций уже согласовали проект коммюнике, однако лидеры участвующих стран пока не подписали его. В проекте отмечается, что «были другие взгляды и различные оценки ситуации».

Россию на саммите G20 представляет глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не примет участия из-за требования обстоятельств, пояснили в Кремле. «Лавров общается с большим кругом участников саммита, и все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться, — добавил представитель президента Дмитрий Песков.

По данным Kyodo, организаторы саммита G20 отменили групповое фото из-за отказа лидеров США и стран Европы и США фотографироваться с Лавровым. Politico писал, что власти Индонезии (председательствующей на саммите) пытаются снизить давление на Россию со стороны западных стран, призывая использовать менее жесткую риторику.

«С моей точки зрения, было бы хорошим решением, если бы президент России поехал на саммит на Бали, <...> пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была бы сформулирована многими странами мира», — сказал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он допустил, что исключил, что это могло быть причиной отказа Путина от поездки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила сожаление отсутствием президента России, указав, что иначе могла бы поговорить с ним «лицом к лицу».

Генсек ООН выразил желание встретиться с Лавровым, однако пока такой договоренности нет, рассказали в пресс-службе организации.