Politico узнала о призыве главы Индонезии к G20 смягчить критику России

Источники Politico сообщили, что на западные страны «оказывается давление» со стороны индонезийских коллег, чтобы они использовали менее жесткую риторику по отношению к России. Также Видодо намерен избежать реорганизации G20 в G19

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Представители индонезийских властей, в том числе президент республики Джоко Видодо, в ходе саммита G20 призвали лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица входят в число тех, на кого оказывается давление со стороны индонезийских коллег, вплоть до президента Джоко Видодо, чтобы они проявили «гибкость» и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики (в отношении России.— РБК)», — говорится в материале Politico.

По данным источников издания, Видодо будет считать согласование итогового коммюнике «личным успехом» — индонезийский президент неоднократно отмечал, что ему придется председательствовать на самом сложном саммите организации за всю его историю.

Президент Индонезии также пытается избежать перспективы реорганизации G20 в G19 (по аналогии с преобразованием G8 в G7 в 2014-м — после того как Крым был включен в состав России и страна была исключена из международного клуба), отмечает Politico. «Очевидно, что мы не можем быть такими жесткими, как в G7, когда вам нужно согласие русских, китайцев и саудовцев», — заявил изданию западный дипломат, имея в виду возможную реорганизацию G20.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Россия считает санкции нелегитимными. В то же время в Москве неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». Условиями для возобновления диалога он называл в том числе восстановление территориальной целостности, возмещение ущерба и «гарантии, что это не повторится».

Глава Минфина США Джанет Йеллен не исключала, что в случае мирного соглашения России и Укрианы санкции могут быть скорректированы, но «с учетом того, что произошло», ряд ограничений может сохраниться.