Ярославский губернатор передал жалобы мобилизованных в прокуратуру

Некоторые личные вещи мобилизованных при перевозке в другой регион были утрачены, им также пришлось долгое время ждать на улице, эта информация будет передана военным прокурорам, сообщили власти Ярославской области

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Жалобы мобилизованных жителей Ярославской области перенаправят в военную прокуратуру, разобраться в ситуации поручил губернатор Михаил Евраев, сообщила пресс-служба правительства региона.

К губернатору обратились более десяти человек, которые прибыли 7 ноября для дальнейшего обучения на территорию 467-го окружного учебного центра в поселке Мулино в Нижегородской области. Они рассказали, что им пришлось долгое время ожидать на улице, а при транспортировке в другой регион некоторые личные вещи оказались утрачены.

«Принимаем меры реагирования. Обращение относится к компетенции военной прокуратуры, поэтому решением губернатора заявление мобилизованных ярославцев будет незамедлительно перенаправлено», — сообщил врио директора департамента региональной безопасности Виктор Смирнов пообещав мобилизованным ответы и разъяснения на все вопросы.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Спустя неделю он сообщил о наличии ошибок при проведении призыва и потребовал их исправить: «возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь».

В частности, в Брянской области военная прокуратура выявила ряд нарушений при мобилизаци: неоказание квалифицированной медицинской помощи, отсутствие надлежащей боевой подготовки, дополнительных выплат мобилизованным и необоснованное возбуждение административного дела», рассказал депутат Брянской областной думы от КПРФ Константин Павлов. Он уточнил, что проверки инициировали после нескольких десятков жалоб от родственников мобилизованных и военнослужащих-контрактников.

«Хорошо, что проблема решается, хорошо, что идет очень оперативная реакция на эти проблемы, но плохо, что эти проблемы появляются. <...> По всем этим случаям будет проведено разбирательство и принято необходимое решение, в том числе и кадровое», — пообещал в беседе с РБК экс-замминистра обороны, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации.



