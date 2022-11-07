Картаполов допустил кадровые решения после жалоб мобилизованных

Сообщения о плохих условиях, в которых живут мобилизованные, носят единичный характер, заявил глава думского комитета по обороне. Они объясняются недобросовестностью отдельных представителей власти, считает депутат

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По всем случаям жалоб мобилизованных на плохие условиях содержания после отправки на обучение и позже в зону боевых действий будут проведены разбирательства, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Он не исключил, что по итогам проверок могут быть приняты кадровые решения.

За последние дни сообщения о ненадлежащих условиях для мобилизованных поступили сразу из нескольких регионов. Телеграм-канал «Говорит НеМосква», публикующий региональные новости, сообщил, что в Пензе около 30 женщин обратились к военному прокурору с жалобой, что их родных отправили в зону боевых действий без соответствующей подготовки, а также не обеспечивают водой, едой и оружием необходимого качества.

В Казани мобилизованные также пожаловались на нехватку еды, воды и дров, на то, что им выдали ржавые, необстрелянные автоматы 1970-х годов и не обеспечили стирку вещей во время размещения в Казанском высшем танковом командном училище, писал телеграм-канал «Осторожно, новости». К обратившимся приехал заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Позже начальник училища сообщил, что все вопросы были решены.

«То, что эта информация появляется, это хорошо. Потому что это дает возможность быстрее принимать решения, — прокомментировал данные Картаполов. — Хорошо, что проблема решается, хорошо, что идет очень оперативная реакция на эти проблемы, но плохо, что эти проблемы появляются. <...> По всем этим случаям будет проведено разбирательство и принято необходимое решение, в том числе и кадровое».

При этом депутат уверяет, что подобные сообщения носят единичный характер. «Во время частичной мобилизации тоже появлялись определенные вопросы, но они не носили массовый, системный характер. Здесь примерно то же самое. Есть человеческий фактор, есть чья-то недобросовестность, может быть даже халатность. Но это ведь действительно единичные случаи. Там сразу идет реагирование — как по линии Министерства обороны, так и по линии глав регионов, и все эти проблемы решаются», — добавил Картаполов.

Депутат заверил, что «сейчас все делается для того, чтобы даже эти единичные случаи не происходили».

В начале ноября в СМИ и соцсетях появились сообщения об акции протеста, которую устроили мобилизованные в одной из воинских частей Ульяновска. Причиной стали условия содержания, а также невыплата денежного довольствия, установленного президентом, в размере 195 тыс. руб. Из-за этого мобилизованные не вышли на занятия и остались в части.

Глава Чувашии Олег Николаев связал протесты с недостатком информации о мерах поддержки мобилизованных и отсутствием понимания, как будет развиваться ситуация. Он заявил, что эти вопросы нужно разъяснять, а также находиться в контакте с мобилизованными.