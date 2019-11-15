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Польша объявила о расторжении «ямальского контракта» с «Газпромом»
Польша с декабря 2022 года откажется от закупок природного газа в России по «ямальскому контракту». Этот договор Москва и Варшава заключили более 20 лет назад

В конце 2022 года Польша расторгнет контракт с «Газпромом» на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. Об этом сообщает польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

«PGNiG 15 ноября 2019 года после получения необходимых корпоративных разрешений направила в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключенного 25 сентября 1996 года (так называемый ямальский контракт)», — говорится в сообщении компании.

Решение о разрыве контракта компания анонсировала заранее, до фактического отказа от поставок российского газа, в соответствии с условиями соглашения. Оно подразумевает, что сторона, которая принимает решение о прекращении сотрудничества, должна уведомить об этом контрагента за три года.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» Сергею Куприянову.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром», природный газ, контракт, Польша
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