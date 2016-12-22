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Суд встал на сторону Польши в споре с «Газпромом» о скидке на газ
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Суд встал на сторону Польши в споре с «Газпромом» о скидке на газ
Экономика, 15:52
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Суд встал на сторону Польши в споре с «Газпромом» о скидке на газ
Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что польская PGNiG имеет право требовать с «Газпрома» снижения цены на газ. В российской компании уже заявили, что продолжать защищать свои интересы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать с «Газпрома» снижения цены на российский газ в рамках долгосрочного контракта, в соответствии с котором российская компания поставляет газ Польшу (так называемый «Ямальский контракт»). Об этом говорится в частичном решении Стокгольмского арбитражного суда, сообщает в субботу пресс-служба PGNiG.

Суд, как сказано в сообщении, признал аргументы PGNiG и постановил, что имеется предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены. На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность изменения цены, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках, постановил суд.

«Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены контракта и отклонил официальные возражения «Газпром»а, направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта», — приводятся в сообщении слова главы Петра Возняка. Он добавил, что компания приветствует данное решение суда. «Мы ожидаем, что она [цена] будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», — добавил он.

«Продолжим защищать наши интересы», — заявил РБК пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

Материал дополняется.

Авторы: Мария Бондаренко, Людмила Подобедова.
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