Суд встал на сторону Польши в споре с «Газпромом» о скидке на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать с «Газпрома» снижения цены на российский газ в рамках долгосрочного контракта, в соответствии с котором российская компания поставляет газ Польшу (так называемый «Ямальский контракт»). Об этом говорится в частичном решении Стокгольмского арбитражного суда, сообщает в субботу пресс-служба PGNiG.
Суд, как сказано в сообщении, признал аргументы PGNiG и постановил, что имеется предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены. На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность изменения цены, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках, постановил суд.
«Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены контракта и отклонил официальные возражения «Газпром»а, направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта», — приводятся в сообщении слова главы Петра Возняка. Он добавил, что компания приветствует данное решение суда. «Мы ожидаем, что она [цена] будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», — добавил он.
«Продолжим защищать наши интересы», — заявил РБК пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.
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