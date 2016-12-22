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Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа
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Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа
Экономика, 03 авг, 23:33
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Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа
Польше с начала 2018 года добилась снижения зависимости от российского газа на 2% — с 77% до 75%, заявляют в национальной нефтегазовой компании. Варшава уже несколько лет ведет тяжбу с «Газпромом», требуя снижения цены на газ
Фото: Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС

Польская нефтегазовая компания PGNiG в своем пресс-релизе отчиталась об увеличении объема импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ). Несмотря на то, что объем закупаемого в России газа также увеличился, его доля в общем импорте снизилась.

В январе — июле 2018 года поставки СПГ в Польшу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 0,6 млрд куб. м. (на 60%). Поставки СПГ в Польшу шли из Норвегии, Катара и США. За те же семь месяцев прирост объемов импорта газа из России составил 0,4 млрд куб м (6%).

В целом доля российского газа в импорте Польши за этот период составила 75% и по сравнению с прошлым годом упала на 2%. Доля СПГ за этот период увеличилась до 19%.

В компании отмечают, что Польша также ведет диверсификацию источников газа. Помимо закупок СПГ, к 2022 году, когда завершится долгосрочный контракт с Россией, газ в Польшу будет поступать по газопроводу Baltic Pipe, ведущему из Дании. Наполняться он также будет газом, добываемым на норвежском шельфе. Кроме того, ожидается, что к 2022 году по долгосрочным контрактам Польша будет ежегодно получать более 4 млрд куб. м газа из США.

Контракт на поставку газа из России в Польшу («Ямальский контракт) был заключен еще в 1996 году, он рассчитан до 2022 года. Договор предусматривает поставки в объеме 10 млрд куб. м газа. В октябре 2010 года занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Сечин и его коллега Вальдемар Павляк подписали два протокола к межправительственному соглашению по увеличению объемов поставок газа и изменению формы управления газопроводом Ямал — Европа. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, которое, как заявляла польская сторона, должно было снизить цену на газ на 10%. Однако Варшава продолжила добиваться новых скидок по «ямальскому контракту» и в 2015 году инициировала процесс подачи иска в Стокгольмский арбитраж. 30 июня 2018 года пресс-служба PGNiG сообщила, что арбитраж в своем промежуточном решении встал на сторону поляков. Однако 2 июля в «Газпроме» заявили, что в снижении цены арбитраж отказал.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Польша , газовая война
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