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«Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG
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«Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG
Бизнес, 16:29
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«Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG
«Газпром» заявил, что Cтокгольмский арбитраж поддержал российскую компанию в тяжбе с польской PGNiG по поводу цены на газ. Ранее польская компания сообщила, что суд встал на ее сторону, и выразила надежду, что цена будет снижена
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Стокгольмский арбитражный трибунал 29 июня поддержал ООО «Газпром экспорт» в споре о цене на газ для польской компании PGNiG и отказал польской компании. Об этом РБК сообщили в компании «Газпром экспорт».

«Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО «Газпром экспорт» и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства», — говорится в сообщении «Газпрома».

Компания также указала, что решение арбитража — промежуточное, а окончательный вердикт будет вынесен инстанцией после «дополнительных консультаций со сторонами».

В сообщении «Газпрома» также сказано, что трибунал подтвердил предусмотренное контрактом право PGNiG требовать пересмотра цены на газ в случае существенных изменений на рынке, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой, а также не принял во внимание доводы PGNiG о том, что «единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах».

Ранее, 30 июня, сама PGNiG сообщила, что в своем частичном решении Стокгольмский арбитраж поддержал именно ее позицию, признав наличие предпосылок для снижения цены на газ. «Мы ожидаем, что она [цена] будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», — сказал тогда глава PGNiG Петр Возняк.

Стокгольмский арбитраж рассматривает дело о контракте, заключенном еще в 1996 году. Соглашение, которое действует до 2022 года, предусматривает поставку в Польшу 10 млрд кубометров газа в год. Его финансовые условия корректировались в 2012 году — в PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Польша заявила, что будет добиваться еще одной скидки на российский газ.

В начале 2016 года польская компания подала новый иск к «Газпрому», когда переговоры о снижении цены не увенчались успехом. В компании пояснили, что делают это для того, чтобы привести условия контакта «в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа».

РБК направил запрос в пресс-службу PGNiG.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
При участии: Илья Немченко.
Теги: «Газпром нефть» , PGNiG , Арбитражный суд
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