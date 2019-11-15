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Политика ,  
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава компании подтвердил, что часть выступления Путина, посвященная принятию европейского законодательства на Украине, «фактически корректна». Принятие норм регулирования ЕС грозит срывом транзита газа через Украину

Обновление украинского энергетического законодательства в соответствии с европейским действительно произойдет. Об этом в своем Facebook заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он выразил надежду, что Рада сможет вовремя принять законопроект о газотранспортной системе страны.

В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ. В связи с этим принятие европейского законодательства может сделать невозможным заключение нового договора о транзите газа с «Нафтогазом».

«С целью соблюдения баланса и справедливости хочу подтвердить фактически корректную часть заявления господина Путина: Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа», — написал Коболев.

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По европейским нормам «Газпром» должен заключать договор о транзите с независимым газотранспортным оператором. Действующий договор о транзите истекает 31 декабря. Таким образом, для того, чтобы «Газпром» успел перезаключить договор о транзите, независимого газотранспортного оператора Киев должен создать до 1 января. О риске того, что украинские власти могут не успеть это сделать, заявлял ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу. Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским. «Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — добавил Путин.

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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Препятствием к заключению нового договора о транзите газа Москва также называет наличие неурегулированных взаимных претензий «Нафтогаза» и «Газпрома». Миллер заявлял, что до заключения нового контракта нужно урегулировать ряд вопросов, в том числе отменить решение Антимонопольного комитета Украины о взыскании более $6,5 млрд с российской компании.

«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», — заявлял Миллер.

При этом «Нафтогаз» считает бессмысленным временное перезаключение транзитного договора на действующих условиях. В компании настаивают, что договор должен быть заключен на постоянной основе уже с новым оператором газотранспортной системы. «То есть, если «Газпром» и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором — это именно такой вариант», — заявлял Витренко.

Украина ежегодно получает в качестве платы за транзит газа $3 млрд. Согласно оценкам Нацбанка Украины, прекращение транзита российского газа через Украину и, соответственно, потеря платежей за транспортировку ресурса окажут негативный эффект на экономику страны. Аналитики Нацбанка в начале ноября пришли к выводу, что в случае прекращения платежей Украина может лишиться 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% в 2021 году.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Нафтогаз, Владимир Путин, транзит газа, Украина
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