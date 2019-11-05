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Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину
При сохранении спроса на газ в Европе к 2035 году России не удастся миновать территорию Украины для его экспорта, пришли к выводу аналитики Института проблем естественных монополий. Этому не поможет даже запуск новых газопроводов
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После запуска двух новых экспортных газопроводов из России — «Северного потока 2» (ожидается не раньше 2020-го) по дну Балтийского мора и «Турецкого потока» (должны начаться до конца 2019 года) в Черном море — профицит мощностей по транспортировке газа в Европу и Турцию существенно возрастет. Но полный отказ от транзита через Украину даже к 2035 году будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Об этом говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), подготовленном специально для РБК с учетом прогнозов Международного энергетического агентства (IEA), компании BP, Института энергетических исследований РАН, Центра энергетики бизнес-школы «Сколково» и собственного анализа ИПЕМ.

Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину

При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЭМ. Совокупная мощность украинской газотранспортной системы почти в три раза больше (116 млрд куб м в год) и в 2018 году «Газпром» прокачал по этому маршруту около 87 млрд куб. м газа.

При расчетах ИПЕМ учел мощности уже действующих газопроводов — «Северного потока-1» по дну Балтийского моря, «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу, «Голубого потока» по дну Черного моря в Турцию и трубопровода в Финляндию, а также построенного, но не запущенного «Турецкого потока» и еще строящегося «Северного потока-2». Но эксперты не брали в расчет возможные ограничения на пропускную способность уже действующих газопроводов. Так, например, в сентябре Европейский суд удовлетворил иск Польши, ограничив до 50% возможность использования наземного отвода «Северного потока-1» в Германии Opal, но это решение еще может быть оспорено.

Строительство «Северного потока-2» вышло на финишную прямую. Дания после 2,5 лет переговоров 30 октября согласовала прохождение трубопровода через свои территориальные воды к юго-востоку от острова Борнхольм. После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на достройку участка в 147 км понадобится пять недель, без учета подготовительных работ. В тот же день президент Владимир Путин анонсировал, что «Турецкий поток» будет запущен до конца 2019 года, а его продолжение на Юге Европы — до конца 2020 года.

Представитель украинского «Нафтогаза» не ответил на запрос РБК, представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Зависимость Украины от российского газа

По оценкам Нацбанка Украины, в случае отсутствия транзита российского газа через территорию Украины ее убытки в 2020 году составят 0,6% ВВП, а в 2021 достигнут 0,9% ВВП. Кроме того, это создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.

31 декабря заканчивается 10-летний контракт на поставку и транзит российского газа в Европу через Украину и стороны до сих пор не договорились об условиях работы с начала 2020 года. 28 октября в Брюсселе прошли очередные переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» при участии Еврокомиссии. По итогам этих переговоров еврокомиссар Марош Шефчович сказал журналистам, что «разочарован», но «не сдается», потому что рассчитывает, что до конца года стороны найдут компромисс.

Как будут загружены трубопроводы

Пропускная способность действующих газопроводов, которые «Газпром» использует для экспорта газа, включая украинскую газотранспортную систему, в 2018 году колебалась в диапазоне 224,3-234,7 млрд куб м газа в год, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и «Газпрома», указывает ИПЕМ. При этом профицит мощностей составлял всего 10-14% от их объема (23-34 млрд куб м в год).

Эксперты ИПЕМ приводят два сценария загрузки трубопроводов:

  • При оптимистичном сценарии, предусматривающем ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» на полную мощность (55 млрд куб. м и 31,5 млрд куб. м в год соответственно), пропускная способность трубопроводов для поставок российского газа в Европу и Турцию к 2035 году составит 310,8-321,2 млрд куб. м в год. Рост спроса на российский газ при таком сценарии составит до 235,3 млрд куб. м в год, а объем невостребованных мощностей — лишь 24-27% (при сохранении спроса на уровне 2018 года — 35-37%).
  • Наибольшей доли незадействованных мощностей газопроводов эксперты ИПЕМ ждут при резком сокращении спроса на российский газ в Европе до 153,1 млрд куб. м. При этом пессимистическом сценарии недозагрузка может вырасти до 168,1 млрд куб м газа в год (52% от общей пропускной способности газопроводов).

В случае ввода в строй дополнительных трубопроводных мощностей (например, дополнительных ниток «Северного потока» и «Турецкого потока») или сокращения спроса на газ в Европе профицит газотранспортных мощностей может превысить 50%, что сделает отказ от использования украинского коридора возможным в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты института.

Перспективы роста доли «Газпрома» в Европе

Аналитики ИПЕМ считают маловероятным продолжение роста доли российского газа на европейском рынке к 2035 году выше текущего уровня. Среди причины — рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), развитие газопроводов-интерконнекторов и Южного газового коридора, ужесточение энергетической политики ЕС. «Газпром» в 2018 году поставил в ЕС и Турцию 201,8 млрд куб. м газа, увеличив долю на этом рынке с 34,2 до 36,7% от уровня потребления региона, говорится в презентации компании к Дню инвестора.

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова говорила, что доля компании в Европе в ближайшие годы сохранится на уровне не менее 35%. При этом 29 августа в ходе телефонной конференции, посвященной итогам первого полугодия 2019 года, замначальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин прогнозировал, что поставки «Газпрома» в Европу и Турцию в этом году могут сократиться в худшем сценарии до уровня 2017 года (192 млрд куб м в год), но в любом случае рекорда 2018 года уже не достичь. Базовый прогноз компании на 2019 год — 194-198 млрд куб. м газа.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: газовый экспорт, украинский газопровод, профицит
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