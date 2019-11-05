Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину

При сохранении спроса на газ в Европе к 2035 году России не удастся миновать территорию Украины для его экспорта, пришли к выводу аналитики Института проблем естественных монополий. Этому не поможет даже запуск новых газопроводов

После запуска двух новых экспортных газопроводов из России — «Северного потока 2» (ожидается не раньше 2020-го) по дну Балтийского мора и «Турецкого потока» (должны начаться до конца 2019 года) в Черном море — профицит мощностей по транспортировке газа в Европу и Турцию существенно возрастет. Но полный отказ от транзита через Украину даже к 2035 году будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Об этом говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), подготовленном специально для РБК с учетом прогнозов Международного энергетического агентства (IEA), компании BP, Института энергетических исследований РАН, Центра энергетики бизнес-школы «Сколково» и собственного анализа ИПЕМ.

Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину

При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЭМ. Совокупная мощность украинской газотранспортной системы почти в три раза больше (116 млрд куб м в год) и в 2018 году «Газпром» прокачал по этому маршруту около 87 млрд куб. м газа.

При расчетах ИПЕМ учел мощности уже действующих газопроводов — «Северного потока-1» по дну Балтийского моря, «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу, «Голубого потока» по дну Черного моря в Турцию и трубопровода в Финляндию, а также построенного, но не запущенного «Турецкого потока» и еще строящегося «Северного потока-2». Но эксперты не брали в расчет возможные ограничения на пропускную способность уже действующих газопроводов. Так, например, в сентябре Европейский суд удовлетворил иск Польши, ограничив до 50% возможность использования наземного отвода «Северного потока-1» в Германии Opal, но это решение еще может быть оспорено.

Строительство «Северного потока-2» вышло на финишную прямую. Дания после 2,5 лет переговоров 30 октября согласовала прохождение трубопровода через свои территориальные воды к юго-востоку от острова Борнхольм. После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на достройку участка в 147 км понадобится пять недель, без учета подготовительных работ. В тот же день президент Владимир Путин анонсировал, что «Турецкий поток» будет запущен до конца 2019 года, а его продолжение на Юге Европы — до конца 2020 года.