В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
В ВШЭ осудили высказывания профессора об «убогости» русского языка Общество, 16:55 Мишель Платини подал в суд на УЕФА Спорт, 16:54 Пассажир умер на борту вылетевшего из Москвы самолета Общество, 16:52 Православная церковь Украины сообщила о признании церковью всея Африки Общество, 16:51 6 способов уделить время себе без ущерба для работы РБК и Renault, 16:49 Мутко пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «Жилье» в пять регионов Бизнес, 16:46 Экономика льгот: какие проблемы не решит новый закон о защите инвестиций Мнение, 16:39 МВД предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков Общество, 16:38 По системе «Свободный стол»: как устроен московский офис Yota Недвижимость, 16:33  В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы Общество, 16:31 В Иране заявили о сбитом на юго-западе страны иностранном беспилотнике Политика, 16:28 В Москве суд дал до 15 лет тюрьмы членам ячейки ИГ за подготовку теракта Общество, 16:25 Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 16:20 Почему рубль потерял статус лидера роста среди валют развивающихся стран Quote, 16:16
Бизнес ,  
0 
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
«Рукописи не горят», — ответил исполнительный директор «Нафтогаза» на предложение главы «Газпрома» начать все с чистого листа. Предложение обнулить претензии Алексей Миллер выдвинул еще в январе 2019 года
Газпром GAZP ₽266,58 -1,54% Купить
Фото: Глеб Гаранич / Reutetrs

Наличие неурегулированных судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» и отсутствие соглашения о закупках российского газа не может помешать заключению нового контракта на его транзит в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, новый транзитный контракт «Газпром» должен заключать не с «Нафтогазом», а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС).

«То есть, если «Газпром» и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором — это именно такой вариант», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

Начать переговоры с чистого листа глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил «Нафтогазу» еще в январе 2019 года. Позднее он еще несколько раз называл отказ от судебных претензий условием для заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины.

Политика
«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей», — объяснял Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в октябре 2019 года.

Однако Витренко уверен, что начало с чистого листа еще не означает исчезновения «старых листов». В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

«Рукописи не горят», как писал украинский классик. Пусть эти «старые листы бумаги» рассматривают суды», — закончил Витренко.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз Украины»
Материалы по теме
«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд
Политика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter