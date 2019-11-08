В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

«Рукописи не горят», — ответил исполнительный директор «Нафтогаза» на предложение главы «Газпрома» начать все с чистого листа. Предложение обнулить претензии Алексей Миллер выдвинул еще в январе 2019 года

Фото: Глеб Гаранич / Reutetrs

Наличие неурегулированных судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» и отсутствие соглашения о закупках российского газа не может помешать заключению нового контракта на его транзит в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, новый транзитный контракт «Газпром» должен заключать не с «Нафтогазом», а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС).

«То есть, если «Газпром» и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором — это именно такой вариант», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

Начать переговоры с чистого листа глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил «Нафтогазу» еще в январе 2019 года. Позднее он еще несколько раз называл отказ от судебных претензий условием для заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины.