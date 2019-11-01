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Экономика ,  
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Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году. Такой прогноз сделал Нацбанк Украины в своих материалах.

Украина ежегодно получает в качестве платы за транзит газа $3 млрд. Однако Россия намерена сократить объемы прокачки, из-за чего уменьшатся и поступления в бюджет страны. Как отмечает регулятор, с 90 млрд куб.м в 2019 году объем транзита может упасть до 50 млрд куб.м в 2020 году и 30 млрд куб м — в 2021, что приведет к соответственному негативному эффекту для ВВП.

«Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита», — отметили в Нацбанке.

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Несмотря на это, Нацбанк улучшил прогноз по темпам роста экономики страны. По новому базовому сценарию экономика Украины в 2019 — 2020 годах будет расти темпами в 3,5% в год, а в 2021 году ускорится до 4%. Таким образом, заключили аналитики украинского регулятора, экономика страны восстанавливается от кризиса 2014 — 2015 годов. «Однако темпы роста на уровне 3% недостаточны для того, чтобы догнать соседние европейские страны. Ускорить экономическое развитие можно путем реализации ключевых внутренних реформ, предусмотренных меморандумом о взаимодействии между Правительством и НБУ, а также судебной реформой», — говорится в материалах.

Теги: Нацбанк Украины, транзит газа, ВВП
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