Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

По словам главы «Газпрома», все необходимые предложения Киеву сделаны и теперь «шарик находится на украинской стороне»

Алексей Миллер (слева) и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, в этом случае единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.

По словам Миллера, до того момента, когда власти Украины примут европейское законодательство, «еще достаточно далеко». «И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — сказал он.

Глава «Газпрома» также указал на необходимость разрешить противоречия с Украиной по поводу транзита и поставок газа. «Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — сказал он.

По словам Миллера, необходимо также получить от Киева ответ, в каких объемах Украина будет закупать российский газ: от этого зависит, какие транспортные мощности должны быть зарезервированы для поставок и сколько их останется свободными для транзита.