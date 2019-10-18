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Экономика ,  
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Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
По словам главы «Газпрома», все необходимые предложения Киеву сделаны и теперь «шарик находится на украинской стороне»
Газпром GAZP ₽228,38 +0,17% Купить
Алексей Миллер (слева) и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, в этом случае единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.

По словам Миллера, до того момента, когда власти Украины примут европейское законодательство, «еще достаточно далеко». «И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — сказал он.

Глава «Газпрома» также указал на необходимость разрешить противоречия с Украиной по поводу транзита и поставок газа. «Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — сказал он.

По словам Миллера, необходимо также получить от Киева ответ, в каких объемах Украина будет закупать российский газ: от этого зависит, какие транспортные мощности должны быть зарезервированы для поставок и сколько их останется свободными для транзита.

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«Шарик находится на украинской стороне», — добавил Миллер, отвечая на вопрос Медведева, получил ли «Газпром» какой-нибудь ответ от Киева.

«Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем — увидим. Еще некоторое время есть. Будем ожидать информации. Докладывайте об этом», — завершил встречу премьер.

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. 9 октября глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал его продление бессмысленным.

«Мне тяжело представить, зачем новому оператору ГТС, зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта», — сказал Коболев. По его мнению, должен быть новый контракт, только по европейскому праву и только с новым оператором.

Ранее Миллер уже говорил, что Украина может не успеть провести реформу «Нафтогаза». «В этом случае имеет смысл рассматривать и план Б — продление действующего контракта [«Газпрома» с «Нафтогазом» на транзит газа] на какой-то короткий промежуток времени», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, «Газпром»
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