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Политика ,  
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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Россия готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Украиной, но есть риск прекращения поставок в Европу, заявил журналистам президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским. «Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — сказал он.

Новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» обостряют ситуацию в российско-украинских переговорах, добавил глава государства.

Материал дополняется.

Теги: Владимир Путин, транзит газа
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