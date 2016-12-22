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Суд отказал компании Пригожина в жалобе на расследование Мюллера
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Суд отказал компании Пригожина в жалобе на расследование Мюллера
Политика, 20:23
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Суд отказал компании Пригожина в жалобе на расследование Мюллера
С лета адвокаты «Конкорд менеджмент и консалтинг» пытаются через суд добиться отклонения выдвинутых против нее спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений во вмешательстве в американские выборы
Роберт Мюллер (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Суд в США отклонил жалобу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, которая пыталась оспорить предъявленные ей обвинения во вмешательстве в американские выборы президента, сообщает Reuters.

Адвокаты российской компании пытались доказать, что обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером, являются незаконными, поскольку тот не имел соответствующих полномочий.

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Это уже не первая попытка компании Пригожина оспорить выдвинутые против себя обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В августе суд уже отказывал в этом компании.

В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента, выдвинул обвинение 13 россиянам, включая Пригожина. По мнению спецпрокурора, все они имеют отношение к российской «фабрике троллей», которая вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

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В списке оказались и девять компаний, в том числе Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей») и «Конкорд менеджмент и консалтинг». Последняя отвергла все обвинения. Сам Пригожин заявлял, что его структуры не занимались деятельностью, которая была бы направлена на избирательные процессы в США.
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Евгений Пригожин , вмешательство в выборы
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