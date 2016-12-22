Суд отказал компании Пригожина в жалобе на расследование Мюллера

С лета адвокаты «Конкорд менеджмент и консалтинг» пытаются через суд добиться отклонения выдвинутых против нее спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений во вмешательстве в американские выборы

Роберт Мюллер (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Суд в США отклонил жалобу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, которая пыталась оспорить предъявленные ей обвинения во вмешательстве в американские выборы президента, сообщает Reuters.

Адвокаты российской компании пытались доказать, что обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером, являются незаконными, поскольку тот не имел соответствующих полномочий.

Это уже не первая попытка компании Пригожина оспорить выдвинутые против себя обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В августе суд уже отказывал в этом компании.

В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента, выдвинул обвинение 13 россиянам, включая Пригожина. По мнению спецпрокурора, все они имеют отношение к российской «фабрике троллей», которая вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.