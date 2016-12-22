Защита компании Пригожина назвала незаконным назначение спецпрокурора США

Защитники компании ​«Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) российского бизнесмена Евгения Пригожина, которую специальный прокурор США Роберт Мюллер обвиняет в причастности к вмешательству в американские выборы 2016 года, 25 июня попросила федерального судью отклонить выдвинутые против нее обвинения. Об этом сообщает CNN.

Адвокаты компании утверждают, что назначение Мюллера в качестве специального прокурора было незаконным и он не имеет достаточных полномочий обвинять «Конкорд» «в заговоре». Защита компании Пригожина заявляет, что ранее Мюллер был частным адвокатом, после чего был назначен на должность спецпрокурора. В заявлении говорится, что документа Министерства юстиции, по которому был назначен, недостаточно для того, чтобы наделить его соответствующими полномочиями, поскольку Конгресс США никогда не принимал аналогичный закон.

15 июня окружной суд в США принял решение ограничить доступ «Конкорд менеджмент и консалтинг» к материалам большого жюри присяжных, которые рассматривали дело о вероятной причастности компании к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Суд дал сторонам защиты и обвинения десять дней, чтобы прийти к соглашению об обмене материалами дела, которые не попадают под это ограничение.

В начале февраля прошлого года Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян, включая Пригожина. Комиссия под руководством Мюллера считает, что они имеют отношение к российской «фабрике троллей», которая вмешивалась в политическую жизнь США во время выборов президента в 2016 году.

Сам Пригожин заявлял, что ни компания «Конкорд», ни другие его структуры​ «не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». Также он отказывался оценить работу «фабрики троллей» в американском сегменте интернета, так как «не связан с данной структурой».