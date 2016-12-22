Суд в США отказался прекратить дело против компании бизнесмена Пригожина

Суд в США отклонил ходатайство о снятии обвинений во вмешательстве в американские выборы против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC), сообщает Reuters.

Судья Дабни Фридрих отк​лонила аргумент компании бизнесмена Евгения Пригожина о том, что назначение спецпрокурора Роберта Мюллера было незаконным и он не имел полномочий обвинять компанию.

25 июня адвокаты компании попросили отклонить выдвинутые против нее обвинения. Они заявили, что ранее Мюллер был частным адвокатом, после чего его назначили на должность спецпрокурора. При этом документа Минюста США недостаточно для наделения подобными полномочиями, так как американский конгресс никогда не принимал аналогичного закона.

В начале февраля Минюст США обвинил 13 россиян, в том числе Пригожина, в причастности к созданию «фабрики троллей», вмешивавшейся в выборы американского президента в 2016 году. Их обвинили в разжигании розни между американцами. При этом компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» отвергла эти обвинения.​

В середине июня суд в США ограничил компании доступ к материалам жюри присяжных. В связи с этим Пригожин заявил, что «либо этих документов и вовсе нет, либо о​ни грубо сфабрикованы».