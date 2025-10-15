 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии

Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа

Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии
Video

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа, сообщает Кремль.

«Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Свыше восьмидесяти лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена — в 1944 году», — отметил российский президент.

Со стороны Москвы во встрече также принимают участие вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов и др.

Аш-Шараа впервые посещает Россию с момента свержения своего предшественника Башара Асада в декабре прошлого года. Бывший президент покинул Сирию сразу после переворота и получил убежище в России. По данным Reuters, новый лидер в Москве официально потребует выдать Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях.

Кроме того, глава Сирии намерен обсудить вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Владимир Путин Ахмед аш-Шараа Башар Асад Сирия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде из-за простуды Политика, 14:47
Захарова назвала спекуляциями обвинения Дании в запуске дронов Политика, 14:44
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 14:43
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 14:41
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Политика, 14:41
Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии Политика, 14:35
Цифровой маршрут: как модернизируется транспортная отрасль Национальные проекты, 14:31
Отказ от маски: как чистота стала новым стандартом индустрии красоты Стиль, 14:30
Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года Спорт, 14:29
В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня Общество, 14:24
Какова доля женщин в атомной отрасли Тренды, 14:21
Почему водные круизы стали проектом государственного значения Отрасли, 14:20