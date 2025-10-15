Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии

Video

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа, сообщает Кремль.

«Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Свыше восьмидесяти лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена — в 1944 году», — отметил российский президент.

Со стороны Москвы во встрече также принимают участие вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов и др.

Аш-Шараа впервые посещает Россию с момента свержения своего предшественника Башара Асада в декабре прошлого года. Бывший президент покинул Сирию сразу после переворота и получил убежище в России. По данным Reuters, новый лидер в Москве официально потребует выдать Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях.

Кроме того, глава Сирии намерен обсудить вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Материал дополняется