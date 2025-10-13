Лавров опроверг данные об отравлении Башара Асада в России

Лавров сообщил, что у Асада нет проблем при проживании в Москве, данные о его отравлении — это слухи. Информацию в начале октября распространил Сирийский центр по правам человека, указав, что отравление произошло в сентябре

Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Попыток отравления свергнутого президента Сирии Башара Асада в России не было, заявил глава МИДа Сергей Лавров, общаясь с журналистами из арабских стран. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Мы по сугубо гуманитарным причинам предоставили убежище Башару Асаду и его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — сказал министр.

2 октября о том, что Асад был госпитализирован в связи с «целенаправленным» отравлением, сообщил Сирийский центр по правам человека (SOHR). Его источники говорили, что бывший президент Сирии 20 сентября был доставлен в одну из больниц под Москвой в критическом состоянии, через несколько дней его выписали после выздоровления.

Центр сообщал, что Асад проживает в загородном доме под Москвой под усиленной охраной, предоставленной российской стороной, его передвижения ограничены.

Позднее немецкая газета Zeit со ссылкой на источник писала, что Асад живет «в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-играми». Речь идет о комплексе Москва-Сити, где, по данным газеты, у семьи Асада в собственности около двух десятков квартир. Кроме того, экс-президент часто бывает в загородном доме в Подмосковье, который находится под присмотром частного охранного предприятия, рассказал источник Zeit.

В ноябре—декабре прошлого года в Сирии произошел переворот, к власти пришли антиправительственные силы под руководством Ахмеда Аш-Шараа. В ночь на 8 декабря повстанцы заняли Дамаск, и в тот же день стало известно, что Асад улетел из столицы Сирии и получил убежище в России.