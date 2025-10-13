 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Лавров опроверг данные об отравлении Башара Асада в России

Сюжет
Падение режима Асада
Лавров сообщил, что у Асада нет проблем при проживании в Москве, данные о его отравлении — это слухи. Информацию в начале октября распространил Сирийский центр по правам человека, указав, что отравление произошло в сентябре
Башар&nbsp;Асад
Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Попыток отравления свергнутого президента Сирии Башара Асада в России не было, заявил глава МИДа Сергей Лавров, общаясь с журналистами из арабских стран. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Мы по сугубо гуманитарным причинам предоставили убежище Башару Асаду и его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — сказал министр.

2 октября о том, что Асад был госпитализирован в связи с «целенаправленным» отравлением, сообщил Сирийский центр по правам человека (SOHR). Его источники говорили, что бывший президент Сирии 20 сентября был доставлен в одну из больниц под Москвой в критическом состоянии, через несколько дней его выписали после выздоровления.

Центр сообщал, что Асад проживает в загородном доме под Москвой под усиленной охраной, предоставленной российской стороной, его передвижения ограничены.

Позднее немецкая газета Zeit со ссылкой на источник писала, что Асад живет «в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-играми». Речь идет о комплексе Москва-Сити, где, по данным газеты, у семьи Асада в собственности около двух десятков квартир. Кроме того, экс-президент часто бывает в загородном доме в Подмосковье, который находится под присмотром частного охранного предприятия, рассказал источник Zeit.

Что ожидать от первых после свержения Асада выборов в Сирии
Политика
Фото:Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press

В ноябре—декабре прошлого года в Сирии произошел переворот, к власти пришли антиправительственные силы под руководством Ахмеда Аш-Шараа. В ночь на 8 декабря повстанцы заняли Дамаск, и в тот же день стало известно, что Асад улетел из столицы Сирии и получил убежище в России.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Лавров Башар Асад отравление
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Материалы по теме
Zeit узнала о жизни Асада в Москва-Сити и часах за онлайн-играми
Политика
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности
Политика
Свергнувший Асада президент Сирии приедет в Москву
Политика
