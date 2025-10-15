 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада
Песков: Путин обсудит с президентом Сирии судьбу российских военных баз в стране
Во время переговоров президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа будет обсуждаться в том числе и будущее российских военных баз в Сирии. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что так или иначе [тема российских военных баз] будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, можно ожидать», — ответил он на соответствующий вопрос.

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран к тому, чтобы силы России оставались в арабской республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркнул он.

Reuters узнал, что Сирия потребует выдачи Асада на переговорах в Москве
Политика
Башар&nbsp;Асад

Приезд сирийского президента в Россию запланирован на 15 октября. Они вместе с Путиным обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке».

По информации Reuters, на переговорах в Москве Сирия может официально потребовать выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях.

Ранее Аш-Шараа заявил, что отношения с Москвой Дамаск выстраивает, основываясь на стратегических интересах. Новые сирийские власти получили, по словам президента, «позитивные сигналы» от Москвы.

Аш-Шараа пришел к власти после падения режима Асада в декабре 2024 года. Бывший президент с семьей получил политическое убежище в России. Несмотря на смену власти, Москва сохранила диалог с новым правительством Сирии. Российская делегация посетила Дамаск в январе 2025 года, а в конце июля стороны договорились о проведении инвентаризации существующих соглашений о сотрудничестве.

Егор Алимов, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин Сирия Россия военные базы
