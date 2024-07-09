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Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову

Мэр Одессы Труханов призвал не говорить, что власти России «одели в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой», поскольку это станет «подарком россиянам». Монументы являются частью истории, заявил он
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью «Укринформу» заявил, что хочет сохранить памятники поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре и князю Михаилу Воронцову на Соборной площади.

По мнению Труханова, монументы нужны городу, поскольку являются частью истории и мировой культуры; если убрать памятник Пушкину в Одессе, «им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии», отметил мэр.

«Я против того, чтобы их сносить, потому что я одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши пра-пра-прадедушки и бабушки», — сказал Труханов. Чиновник считает неправильным говорить, что российский президент Владимир Путин «одел в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой», такая точка зрения станет «подарком россиянам». Он напомнил, что поэт какое-то время жил в городе.

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Фото:monuments.top

«Отказываться от таких исторических фигур — страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было», — подчеркнул Труханов.

Памятник Пушкину возвели в 1887–1889 годах, Воронцову — в 1863 году.

Что касается памятника Екатерине II, который демонтировали в декабре 2022 года, «монумент был неуместным», считает мэр. «Оставить его в таком виде, как есть, мы не могли, ведь общественность сдерживать было уже тяжело — постаменту грозило разрушение», — сказал Труханов и предложил перенести его в специально созданный «парк имперского и советского прошлого». Сейчас демонтированные фигуры хранятся в Одесском национальном художественном музее.

Памятник основателям Одессы появился в 1900 году. Вместе с Екатериной II, во время правления которой был основан город (1784 год), на нем установили скульптуры Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр). Большевики снесли скульптуру, она была помещена в музей. В 2007 году монумент восстановили.

Украинские власти начали снос памятников российским и советским деятелям после начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Когда начались военные действия в феврале 2022 года, в стране создали специальный Совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников. Российские власти считают практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Одесса памятник Александр Пушкин Геннадий Труханов снос памятников
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