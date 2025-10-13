 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мэр Одессы заявил о попытках лишить его гражданства Украины

Мэр Одессы заявил о попытках лишить его гражданства из-за «российского паспорта»

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг наличие у него российского гражданства. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня мне стало известно, что готовится очередная провокация. Распространяется информация о том, что у меня якобы есть гражданство Российской Федерации», — написал он.

Труханов отметил, что этот вопрос поднимается еще с 2014 года и с тех пор он постоянно объяснял, что у него нет и никогда не было российского паспорта. По словам мэра, его проверяли государственные органы Украины, которые подтверждали, что он не является гражданином России.

Умер сбежавший в Россию из-за уголовного дела бывший мэр Одессы
Политика
Руслан Боделан

Труханов сослался на ранее предоставленные в разных инстанциях документы: ответы российского консульства и МВД России от 2014, 2016 и 2018 годов, где говорилось, что он не приобретал российского гражданства и не пересекал границу с Россией в период с июля 2016 по 2018 год.

По его словам, снимки с копией российского паспорта, в котором есть его фото, которые иногда публикуют, являются фейковыми.

«Эта история вернулась и сейчас. Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что завтра, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского», — пояснил мэр.

Он назвал подобные публикации «провокацией» и добавил, что проводит собственную проверку по этому поводу. Труханов призвал граждан не верить слухам, а президента и компетентные органы Украины — «внимательно посмотреть документы и установить правду».

Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года.

