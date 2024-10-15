Под Белгородом перекрыли часть дорог из-за «лепестков»
В Белгородском районе украинская армия с помощью дронов разбросала на дорогах противопехотные мины «лепесток», из-за этого были перекрыты несколько дорог, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Речь идет о дорогах между населенными пунктами Октябрьский, Бессоновка, Веселая Лопань, Щетиновка, Чайки, Красный Октябрь. Этот район располагается примерно в 10 км к юго-западу от Белгорода и приблизительно на таком же расстоянии от украинской границы.
«Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, саперы и спасатели нашли более 30 мин такого вида», — сообщил Гладков.
Губернатор предупредил, что такие мины могут встретиться в любом приграничном районе. Их не нужно трогать и поднимать. Если транспортное средство наедет на такую мину, то нужно продолжать движение на поврежденных колесах без остановки. Если транспорт сильно поврежден, то его надо покинуть и направиться в населенный пункт или укрытие, внимательно смотря под ноги.
И в самой Белгородской области, и на территории других регионов уже находили мины «лепесток». В 2022-м Гладков сообщал об обнаружении таких мин в Шебекинском городском округе, который тоже расположен вблизи границы с Украиной и часто подвергается атакам. Следственный комитет сообщал, что в Курской области украинские военные заминировали с помощью «лепестков» детский сад в приграничном Рыльском районе в августе этого года. Неоднократно о таких минах сообщали и в ДНР: в июне мужчина получил ранение в Донецке при подрыве на такой мине.
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