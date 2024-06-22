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Военная операция на Украине ,  
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Три человека погибли в результате обстрела Донецка

Пушилин: три человека погибли и четверо ранены при обстреле Донецка и Горловки
Сюжет
Военная операция на Украине
Три человека пострадали, еще четверо получили ранения в результате обстрела Горловки и Донецка, сообщил глава ДНР. По его словам, ВСУ выпустили 40 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, по этим городам
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Три человека погибли, еще четверо ранены в результате украинских ударов по Донецку и Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, трое сотрудников строительной компании стали жертвами ракетного обстрела Буденновского района Донецка. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, заявил Пушилин.

Еще один мужчина 1950 года рождения получил ранения средней тяжести при подрыве на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка. Трое пассажиров микроавтобуса пострадали в результате атаки дрона-камикадзе в Горловке.

Повреждены шесть жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры, станция технического обслуживания, строительная фирма, десять легковых автомобилей и дорожное покрытие в Донецке, а также линия электропередач и микроавтобус в Горловке, сказал Пушилин.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

По его словам, ВСУ совершили 16 обстрелов, выпустили 40 боеприпасов. В ходе атак применялись реактивная и ствольная артиллерия, а также дроны-камикадзе, уточнил он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с девяти часов вечера 21 июня до девяти часов утра 22 июня Донецк трижды подвергался атакам. Мэр города Алексей Кулемзин позднее предупредил местных жителей о возможных повторных обстрелах.

Мэр Горловки Иван Приходько также призывал жителей спуститься в укрытия. По его словам, за минувшие сутки ВСУ обстреляли город 23 раза. В частности, в результате атак оказались обесточены поселки шахты им. Н. А. Изотова и Мичурина.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ДНР Денис Пушилин

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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