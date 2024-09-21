СК возбудил дело против солдат ВСУ из-за минирования детского сада

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В отношении военнослужащих ВСУ и иностранных наемников из Франции, Польши и Грузии, причастных к преступлениям против мирных жителей Курской области, возбудили два уголовных дела, сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета России в телеграм-канале.

Дела возбудили по факту совершения ими террористического акта, а также «убийства или покушения на убийство двух или более лиц, совершенного организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти».

Как уточнили в СК, в начале августа украинские военные и наемники атаковали жилые дома и легковые автомобили в городе Суджа с помощью артиллерии, танков, боевых машин и БПЛА. По данным СК, в результате погибли как минимум два мирных жителя.

Расследование ведется и из-за атак в Рыльском районе Курской области — там обстреляли жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также заминировали детский сад противопехотными минами «Лепесток».

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда силы украинской армии вторглись на территорию региона. Российский президент Владимир Путин назвал атаку на область «масштабной провокацией», возможность переговоров на условиях Киева российская сторона не принимает.

12 сентября СК возбудил три уголовных дела в отношении украинских военных, которые совершили преступления против мирных жителей в Курской области. В частности, их обвинили в том, что они подорвали гражданский легковой автомобиль.