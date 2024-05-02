Прохожие обнаружили мину-лепесток на газоне в Москве

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Саперы прибыли на улицу Хачатуряна на северо-востоке Москвы, где на газоне, по информации телеканала «360», прохожие нашли мину-лепесток.

Как сообщил телеканал со ссылкой на источник в московских экстренных службах, специалисты подтвердили, что это действительно мина. Территория вокруг находки оцеплена, на месте также ждут кинолога.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве рекомендовали РБК обратиться в полицию. «Пока такой информации в пресс-службу не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным телеграм-канала Baza, подозрительный предмет нашли у дома № 12, между ворым и третьим подъездом. Мина может быть учебной — на одной из частей предмета изображена буква «У».

Советская противопехотная фугасная мина «Лепесток» — это небольшое взрывное устройство массой 80 г. Мины изготовлены из полиэтилена, их разбрасывают на местности с помощью средств дистанционного минирования.