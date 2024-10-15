Kan: Нетаньяху и Галант согласовали способ и время ответной атаки по Ирану

Kan узнала, что Израиль согласовал время и способ ответной атаки по Ирану

Нетаньяху согласовал с главой Минобороны Галантом способ и время атаки по Ирану, сообщает Kan. WP со ссылкой на источники писала, что израильский премьер предупредил Байдена, что удар будет нанесен по военным объектам Ирана

Фото: Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант в ходе консультаций по безопасности с другими министрами согласовали способ и время ответной атаки по Ирану, сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

Для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров, передает Kan.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Нетаньяху уведомил президента США Джо Байдена о готовности нанести удар по военным объектам в Иране, но не по нефтяным или ядерным. Ответ будет тщательно продуман, чтобы не было ощущения «политического вмешательства в выборы в США», рассказал один из источников

По мнению аналитиков WP, удар Израиля по иранским нефтяным объектам может привести к резкому росту цен на энергоносители, а атака на ядерные объекты страны может стереть все оставшиеся красные линии и спровоцировать дальнейшую эскалацию и прямое вовлечение США в конфликт. План Нетаньяху вместо этого атаковать военные объекты был воспринят с облегчением в Вашингтоне, рассказали собеседники газеты.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 200 ракет, большинство сбила ПВО. Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана при ударе ЦАХАЛ по Бейруту 27 сентября.

ЦАХАЛ после атаки Ирана пообещала «серьезный и значимый» ответ. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана, писал портал Axios. Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

Байден ранее также исключал поддержку возможного ответного удара Израиля по иранским ядерным объектам. Kan накануне также сообщала, что Иран через третью страну сообщил США, что не будет реагировать, если ответный удар Израиля на его массированную атаку будет ограничен определенными целями.