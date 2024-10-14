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Операция Израиля в Ливане ,  
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Иран отказался отвечать Израилю на ограниченный удар

Kan: Иран сообщил США об отказе отвечать на ограниченный удар Израиля
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Иран через третью страну сообщил США, что не будет реагировать, если ответный удар Израиля на его массированную атаку будет ограничен определенными целями. В таком случае, по словам источника, Тегеран сочтет «раунд» закрытым
Баннер с изображением иранских ракет на улице в Тегеране
Баннер с изображением иранских ракет на улице в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Иран через третью страну передал США, что не станет отвечать на ограниченную атаку Израиля на определенные цели, если тот предпримет ее, сообщает израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

В послании, по словам источника, говорилось, что, если ответ Израиля на предпринятую Ираном ракетную атаку ограничится определенными целями, Тегеран будет считать этот «раунд» закрытым.

Послание, как отмечает Kan, было передано «за кулисами», в то время как иранские власти публично предупредили Израиль о серьезном ответе на возможную атаку.

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Вечером 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар, по данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 200 ракет, большинство сбила ПВО. Это стало ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли при авиаударе ЦАХАЛ в южном пригороде Бейрута 27 сентября.

ЦАХАЛ после атаки Ирана пообещала ему «серьезный и значимый» ответ. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана, писал портал Axios. Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

Однако еще до массированного удара 1 октября в политическом руководстве Ирана разошлись во мнении, стоит ли отвечать Израилю, писали Financial Times и The Wall Street Journal. В группе тех, кто сомневался, по их информации, были президент Ирана Масуд Пезешкиан и верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи: они утверждали, что сдержанность могла бы помочь добиться уступок от Запада в вопросах с ядерной сделкой и смягчения санкций.

Пезешкиан после массированной атаки со стороны Ирана заявил, что Израиль намерен распространить кризис в регионе, но Тегеран хочет предотвратить такое развитие событий. Он также призвал США и Европу помешать Израилю в этом.

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