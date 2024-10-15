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WP сообщила о планах Нетаньяху ударить по военным объектам Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил США, что готов нанести удар по военным объектам в Иране, а не по нефтяным или ядерным, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников.

Американский президент Джо Байден исключал поддержку возможного ответного удара Израиля по иранским ядерным объектам. По его словам, Вашингтон «будет обсуждать с израильтянами, что они собираются делать».

По словам собеседников, во время телефонного разговора с американским лидером, который состоялся на прошлой неделе, Нетаньяху заявил, что Израиль планирует нанести удар по иранским военным объектам.

Ответ будет тщательно продуман, чтобы не было ощущения «политического вмешательства в выборы в США», рассказал один из чиновников.

По мнению аналитиков, удар Израиля по иранским нефтяным объектам может привести к резкому росту цен на энергоносители, а атака на ядерные объекты страны может стереть все оставшиеся красные линии и спровоцировать дальнейшую эскалацию и прямое вовлечение США в конфликт. План Нетаньяху вместо этого атаковать военные объекты был воспринят с облегчением в Вашингтоне, рассказзали собеседники.

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