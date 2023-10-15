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Палестино-израильский конфликт ,  
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Белый дом ответил на вопрос о вмешательстве войск США в израильскую войну

Белый дом не исключил отправку войск США в Израиль для освобождения американцев
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США не планируют отправлять войска на Ближний Восток для прямого участия в конфликте, но вариант с вмешательством не исключается полностью при необходимости освобождения американцев, ставших заложниками ХАМАС
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США не исключают, что могут направить американские силы для освобождения взятых в плен ХАМАС сограждан, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News.

Его спросили, может ли он «абсолютно исключить» возможность отправки военных США на Ближний Восток.

«Чего я не буду делать, так это исключать или не исключать что-либо, когда дело доходит до возвращения наших заложников домой», — сказал он (цитата по The Hill). Сейчас таких планов нет, добавил он.

По словам Кирби, власти США работают над решением этого вопроса, но чтобы разработать конкретные варианты действий, необходимо больше информации, чем доступно сейчас.

Введение американских войск в зону конфликта для прямого участия в войне ХАМАС и Израиля не планируется, сказал Кирби.

Боевики ХАМАС захватили заложников 7 октября, когда прорвались через границу Израиля, подрывая ограждения и разрушая их бульдозером, и проникли на юг страны. В населенных пунктах, которые подверглись их атаке, находят множество тел погибших. По данным Армии обороны Израиля, в плену оказались более 120 мирных жителей. Некоторые заложники, как заявлял ХАМАС, погибли в результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля.

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Среди оказавшихся в плену есть лица с двойным гражданством, в том числе и российским. Сколько американцев стали заложниками, неизвестно, Госдепартамент сообщал, что 15 человек пропали без вести. 29 погибли в ходе войны.

США на данный момент оказывают Израилю военную поддержку, в частности поставляют боеприпасы. Кроме того, в Восточное Средиземноморье отправлены два авианосца — «Джеральд Форд» (уже прибыл) и «Дуайт Эйзенхауэр» (прибудет позже). Пока неясно, останется ли «Форд» в этом районе после прибытия второго авианосца. Также была усилена группировка ВВС США в регионе. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в данный район для усиления позиций американских войск, передавал CNN.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль США сектор Газа ХАМАС Джон Кирби
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