В Минфине Украины заявили об усталости и слабости стран-партнеров Киева

В Киеве назвали причины сложности с получением помощи от стран-партнеров

Украина видит усталость и слабость союзников, стране становится сложнее получать финансовую помощь, заявил глава Минфина Марченко. Он связал это с «геополитическими изменениями и внутренним политическим контекстом» в странах

Сергей Марченко (Фото: Susana Vera / Reuters)

Украине становится труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание властей в ключевых странах — партнерах переключается на предстоящие там выборы, заявил Reuters украинский министр финансов Сергей Марченко.

«Я вижу большую усталость, я вижу большую слабость наших партнеров», — сказал он в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше.

Сейчас Украина прилагает «в два раза больше усилий» по сравнению с прошлой встречей в апреле, чтобы убедить союзников оказать Киеву помощь, сказал Марченко. Причиной тому «геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах», считает министр. Он упомянул президентские выборы в США и выборы в Европарламент в 2024 году. Кроме того, отмечает агентство, на переговоры по поводу финансовой помощи влияет новое обострение между Израилем и ХАМАС.

Поскольку военные действия между Украиной и Россией продолжаются, Киеву в 2024 году потребуется около $43 млрд финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета, пишет Reuters.

«У нас уже есть некоторые обязательства, например, $5,4 млрд по программе МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников — США и Евросоюз», — сказал Марченко.

ЕС работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы, чтобы покрыть 45% бюджетного дефицита; по словам министра, в следующем году Киев рассчитывает получить €18 млрд из этой суммы. По данным Bloomberg, Венгрия предложила разделить этот пакет помощи на две части, предположив, что сейчас Украине хватит и половины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал, что Брюссель продолжит оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на политику США. Вместе с тем он признал, что в краткосрочной перспективе ЕС не сможет компенсировать отсутствие поддержки со стороны Вашингтона. В Соединенных Штатах утвержден временный 45-дневный бюджет, включающий в себя только финансирование правительства и поддержку пострадавших от стихийных бедствий, но не помощь Украине.

Власти России считают, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада говорит об их вовлеченности в конфликт.