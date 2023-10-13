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В конгрессе США призвали готовится к одновременной войне с Россией и КНР

В конгрессе США призвали готовится к одновременной войне с Россией и Китаем
США должны быть готовы к одновременной войне с Россией и Китаем, в том числе ядерной, говорится в докладе комиссии при конгрессе США. Члены комиссии призвали увеличить ядерный арсенал и количество средств доставки
Фото: Zha Chunming / Zuma / ТАСС
Фото: Zha Chunming / Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность и быть готовы к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем, говорится в докладе комиссии при конгрессе США, занимающейся вопросами американской стратегической концепции.

Доклад комиссии опубликован на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последнее десятилетие, говорится в пояснении. В комиссию вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.

«Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников,
у каждого из них есть амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо. Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы», — подчеркивают авторы доклада.

На фоне этого члены комиссии призывают предпринять оперативные действия, направленные на «жизнеспособные варианты надежного сдерживания конфликта». В частности, в докладе говорится о проблемах с нехваткой рабочей силы, ограниченных цепочек поставок и «неадекватной» физической, научной, технической
и экспериментальной инфраструктуры в министерствах обороны и энергетики США, а также в Национальном управлении ядерной безопасности (DOE).

Главными угрозами безопасности США авторы доклада считают Китай и Россию. «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и разгром одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий», — говорится в докладе.

Кроме того, ряд членов комиссии считает неизбежным увеличение масштабов ядерного арсенала США и количества средств доставки: «Размер и состав ядерных сил должен учитывать возможность объединенных агрессивных действий со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как угрозу меньшего масштаба». Члены комиссии призвали разработать ядерную стратегию, способную одновременно сдерживать обе страны, а также «решить вопрос о необходимости развертывания или базирования ядерных сил США <...> в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В комиссии также полагают, что Соединенные Штаты «должны разработать и ввести в эксплуатацию интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные сдерживать и отражать атаки со стороны России и Китая, а также наметить возможности, необходимые для противостояния северокорейской угрозе».

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Источник Reuters, участвовавший в разработке доклада, уточнил, что члены комиссии обеспокоены возможной координации действий России и Китая в области ядерного оружия, которая может привести США к «войне на два фронта». Как отмечает агентство, в целом доклад противоречит позиции президента США Джо Байдена о том, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.

Байден назвал Россию главной угрозой для США еще в 2020 году, тогда как Китай, по его мнению, является «крупнейшим конкурентом». В новой стратегической концепции НАТО, которая была принята спустя несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине, Россия впервые была названа «главной угрозой безопасности».

«Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», — подчеркнуто в заявлении. Страны НАТО согласились, что и дальше будут противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».

Президент России Владимир Путин, напротив, заявлял об угрозе для России со стороны западных стран, в особенности блока НАТО. «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — говорил президент в сентябре 2022 года. В то же время власти России неоднократно исключали применение ядерного оружия в рамках конфликта на Украине.

Последняя версия ядерной доктрины России была утверждена летом 2020 года. В ней перечислены четыре условия, при которых страна может применить ядерное оружие; одно из них — агрессия против государства с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование России.

После начала военной операции на Украине Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим дежурства.

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