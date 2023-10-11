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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин назвал «провалом» политику США по решению конфликта Израиля с ХАМАС

Путин: провал США в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке очевиден
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Кибуц&nbsp;Беэри, Израиль
Кибуц Беэри, Израиль (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Провал политики США по урегулированию палестино-израильского конфликта — «очевидная вещь», заявил президент России Владимир Путин телеведущему межарабского канала Al Ghad — модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

По словам Путина, США пытались «монополизировать» урегулирование конфликта, но у них не получилось. Он подчеркнул, что американские власти отошли от инструментов решения конфликтов, в которые ранее были включены несколько других стран, в том числе и Россия.

«На каком-то этапе палестинская автономия должна была сделать ряд довольно серьезных заявлений и сказать о том, что на тех принципах, на которых предлагается что-то урегулировать, она не готова это делать», — добавил президент. Это связано «с поселенческой политикой Израиля», считает он.

Ранее Путин, излагая российскую позицию в этом конфликте, заявил, что она «хорошо известна», Москва всегда выступала за создание независимого государства Палестина. Президент также призывал «успокоить ситуацию» в Израиле, чтобы «минимизировать или свести к нулю» потери среди гражданского населения.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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