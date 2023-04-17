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США, Южная Корея и Япония начали учения по противоракетной обороне
Yonhap: США, Южная Корея и Япония проводят учения в Японском море в ответ на пуски КНДР
Южная Корея, США и Япония проводят трехсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Учения проходят в ответ на запуск Северной Кореей в четверг, 13 апреля, баллистической ракеты.
В учениях участвуют три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago.
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