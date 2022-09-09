КНДР приняла закон о нанесении ядерного удара в случае «неизбежных» угроз

Северная Корея приняла закон, который разрешает государству автоматически наносить удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам КНДР, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — цитирует документ агентство.

В целом в законе прописаны порядок управления ядерным вооружением Северной Кореи, задачи и принципы его применения, а также условия, при которых оружие может быть использовано.

В число условий применения ядерного оружия Северной Кореей входят:

нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается «неизбежной»

нападение на руководство государства и руководителей командования ядерными силами

нападение (также если оно считается неизбежным) на стратегические объекты страны

возникновение чрезвычайных ситуаций, когда создается необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны, а также для захвата инициативы в войне

при возникновении угрозы существования других стран и жизни людей

Пхеньян также заявил, что обладание ядерным оружием является его «законным и неотъемлемым правом». В новом законе КНДР провозглашена ответственным ядерным государством.

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