ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Удары по нескольким военным объектам группировки стали ответом на минометный огонь по израильской территории со стороны Ливана, заявили в израильской армии

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщается в телеграм-канале армии. Удары стали ответом на минометный огонь по израильской территории со стороны Ливана.

«Сегодня (суббота) авиация, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении.

Утром 14 октября израильские военные заявили, что «террористическая ячейка» пыталась проникнуть в Израиль из Ливана. Беспилотник атаковал ее и уничтожил нескольких террористов, сообщили в ЦАХАЛ.

Позднее газета The Times of Israel со ссылкой на военных писала, что по объектам Израиля близ Маунт-Дов на границе с Ливаном было выпущено несколько минометных снарядов. В ЦАХАЛ подтвердили «несколько пусков из Ливана» в сторону Хар-Дов (другое название Маунт-Дов). Израильские военные открыли ответный огонь, сообщало издание. Позднее «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел Маунт-Дов, писала Haaretz со ссылкой на заявление группировки. В нем говорилось, что боевики движения обстреляли пять постов израильской армии.

После начала войны с палестинской группировкой ХАМАС на юге Израиль также стал подвергаться атакам со стороны Ливана на севере.